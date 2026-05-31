Tentata alcoltellamento al professore a San Vito Lo Capo la Procura indaga sull’ipotesi di istigazione Sotto esame chat e social

Il 30 maggio, un ragazzo di 12 anni ha tentato di colpire un insegnante con due coltelli in una scuola della provincia di Trapani. La Procura per i minorenni di Palermo ha ascoltato a lungo il giovane, che si trova sotto indagine anche per l’ipotesi di istigazione. Sono in corso verifiche su chat e social network per chiarire eventuali coinvolgimenti o influenze esterne.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per l’ipotesi di istigazione. Gli investigatori vogliono accertare se il ragazzo abbia agito da solo oppure se sia stato influenzato, incoraggiato o sostenuto da altri soggetti attraverso social network, chat o gruppi online. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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