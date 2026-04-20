Finto carabiniere pedinato a Palermo dopo la truffa da 40mila euro trova la Gdf ad attenderlo | arrestato

A Palermo, un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver truffato una coppia di anziani, portando via gioielli d'oro del valore di 40 mila euro. L’uomo aveva finto di essere un carabiniere, e dopo aver commesso il raggiro, è stato pedinato e fermato dalla Guardia di Finanza. I militari lo hanno trovato ancora sul posto, mentre cercava di allontanarsi con i beni rubati.

Fermato un 33enne accusato di truffa ai danni di una coppia di anziani: recuperata la refurtiva, gioielli e preziosi per un valore di 40 mila euro. L’uomo si era finto perito dei Carabinieri per sottrarre gli oggetti d’oro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo nei giorni scorsi. Le indagini e l’arresto al porto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio durante i controlli di routine presso il porto di Palermo. I finanzieri del 1° NOM hanno fermato un cittadino italiano appena sbarcato da Napoli a bordo di un’auto a noleggio. L’uomo, di 33 anni, ha dichiarato di essere in vacanza, ma non aveva con sé né bagagli né prenotazioni alberghiere, circostanza che ha insospettito gli agenti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Finto carabiniere pedinato a Palermo, dopo la truffa da 40mila euro trova la Gdf ad attenderlo: arrestato Notizie correlate Leggi anche: Finto carabiniere arrestato da quelli veri dopo la truffa a un'anziana Leggi anche: Si fa consegnare 8mila euro da un anziano con la truffa del “finto carabiniere”: 20enne arrestato in flagranza Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Truffa del finto carabiniere, coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli; Truffa una 90enne invalida fingendosi un carabiniere, ruba gioielli per 10 mila euro: arrestato 40enne; Truffa del finto carabiniere, arrestato 30enne: recuperati oro e contanti per 45mila euro; Arrestato nell’udinese un altro finto carabiniere: restituito il bottino di quali 30 mila euro in contanti ad una 65enne. Truffa del finto carabiniere, coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielliPagine con centinaia di contatti sottolineati. E quattro cellulari a disposizione. A essere chiamati, dall’altra parte della cornetta, gli anziani. Con i malcapitati che venivano contatti per essere ... romatoday.it Truffe seriali con il raggiro del finto carabiniere ai danni persone anziane a Torino: arrestato un uomoUn uomo è stato arrestato a Torino per furti e truffe ai danni di anziani, agendo con la tecnica del finto Carabiniere. virgilio.it Palermo, colpo da 40.000 euro con la truffa del “finto carabiniere”: fermato un 33enne https://qds.it/palermo-truffa-finto-carabiniere-cronaca/ - facebook.com facebook Truffa del "finto carabiniere", coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli ift.tt/f1hc9DX x.com