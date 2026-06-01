Tenta due rapine e danneggia le auto parcheggiate | arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato ieri in via Anzani dopo aver tentato due rapine in supermercati e aver danneggiato diverse auto parcheggiate. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di comportamenti sospetti e ha fermato l’uomo, che aveva già tentato di entrare in due negozi. Durante l’intervento, sono stati riscontrati danni a veicoli in sosta nelle vicinanze. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche sui precedenti dell’arrestato.

Giornata di tensione alta ieri in via Anzani dove la polizia ha arrestato un uomo che si è reso protagonista di due tentate rapine in due supermercati e di una serie di danneggiamenti alle auto parcheggiate in sosta.Il 34enne marocchino ha tentato le due rapine in due diversi supermercati della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Le INTENTAN ROBAR el coche y hace esto

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