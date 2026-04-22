Danneggia e deruba le auto parcheggiate in Oltretorrente | arrestato il ladro delle vetture in sosta

Il 20 aprile, la Polizia di Parma ha arrestato un uomo di 29 anni, già noto per reati precedenti, ritenuto responsabile di aver danneggiato e sottratto un’auto parcheggiata in zona Oltretorrente. L’arresto è stato effettuato dopo le indagini che hanno ricostruito i fatti e raccolto elementi di prova contro il sospettato, che ora si trova in stato di fermo.

La Polizia di Stato di Parma il 20 aprile ha arrestato un 29enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, gravemente indiziato del reato di furto aggravato su un’auto in sosta.Le Volanti sono intervenute in zona Oltretorrente per la segnalazione di un soggetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Viale Italia | Provoca un incidente, danneggia le vetture in sosta e scappa senza aspettare i soccorsi: caccia all'auto pirataAvrebbe colpito un'auto e poi, dopo aver danneggiato anche alcune vetture in sosta, si sarebbe allontanato senza prestare aiuto alla coppia rimasta... Sezze, perde il controllo dell’auto e danneggia tre vetture in sosta: denunciato 34enne, era ubriaco…ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 34 anni di Sezze, già noto alle forze di polizia, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della...