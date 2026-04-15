Tenta di svaligiare l' auto noleggiata da due turisti polacchi | arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rubare gli effetti personali lasciati in un'auto noleggiata da due turisti polacchi in viale Kennedy. L'individuo si era avvicinato al veicolo con l'intento di svaligiarlo, ma è stato fermato prima di riuscire nel suo intento. L’arresto è stato effettuato per tentato furto aggravato.

Ha tentato di rubare gli effetti personali lasciati in macchina da due turisti stranieri che si erano fermati in viale Kennedy, ma è stato arrestato per tentato furto aggravato dalla polizia.L'uomo è un 34enne, originario di Paternò, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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