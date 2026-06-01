Tenta di travolgere carabiniere e manifestanti durante il corteo

A Vergato, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver tentato di investire un carabiniere e alcuni manifestanti durante un corteo. L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di ordine pubblico che coinvolgeva carabinieri e polizia locale. L’individuo è stato fermato e portato in caserma. Non sono stati riportati altri feriti o danni. La situazione è rimasta sotto controllo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Momenti di tensione a Vergato, dove un servizio di ordine pubblico tra carabinieri e polizia locale è sfociato nell'arresto di un 40enne italiano.L’uomo, al volante di un furgone, durante lo svolgimento di una manifestazione indetta in occasione dello sciopero generale, è stato bloccato dagli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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