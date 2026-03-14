Roma 8mila manifestanti al corteo per il No | bruciate immagini Meloni e Nordio

A Roma, circa ottomila persone hanno partecipato a un corteo contro il Referendum costituzionale sulla giustizia, sfilando nelle strade della città. Durante la manifestazione sono state bruciate immagini di figure politiche e due cartelloni, uno con la bandiera degli Stati Uniti e l’altro con l’immagine di Donald Trump. L’evento si è svolto nelle giornate del 22 e 23 marzo.

Sotto una fitta pioggia, oggi dapiazza della RepubblicaaRomaè partito ilcorteo organizzato per esprimere il dissensoal referendumsullariforma della Giustiziae perprotestare contro il conflitto in Medio Oriente. Circa8mila partecipantihanno attraversando la zona nei pressi della stazione Termini,diretti verso piazza San Giovanni, dove l’arrivo del gruppo di testa è previsto intorno alle 19. Nella zona di piazza dell’Esquilino, alcuni partecipantihanno dato fuoco a due immagini simboliche. La prima raffigurava lapresidente del Consiglio,Giorgia Meloni, cheteneva al guinzaglio il ministro della Giustizia,Carlo Nordio, rappresentato con una museruola, accompagnata dal messaggio “No al vostro referendum”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, 8mila manifestanti al corteo per il No: bruciate immagini Meloni e Nordio Articoli correlati Roma, manifestanti danno inizio al corteo: bruciate immagini Meloni e NordioSotto una fitta pioggia, ha appena preso il via dapiazza della RepubblicaaRomailcorteo organizzato per esprimere il dissensoal referendumsullariforma... A fuoco Trump, Netanyahu e Meloni che tiene al guinzaglio Nordio: le immagini bruciate al corteo di Roma contro Referendum e guerra – VideoI b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi... Tutti gli aggiornamenti su Roma 8mila manifestanti al corteo per... Argomenti discussi: Maratona di Roma 2026 da record: 36mila runner da 166 Paesi. Roma, città blindata per corteo No al referendum e contro la guerra in IranLa manifestazione a Roma per lo stop alla guerra e il no al Referendum ... msn.com No al referendum e alla guerra: corteo a RomaAlla manifestazione, promossa da Potere al Popolo, hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi ai movimenti per la Palestina ... rainews.it