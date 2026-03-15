Identificati tre manifestanti che hanno dato fuoco alle immagini di Meloni e Nordio durante il corteo per il ‘No’ al referendum

La Digos di Roma, con l’aiuto delle forze di polizia di altre città italiane, ha identificato tre manifestanti che hanno dato fuoco alle immagini di Meloni e Nordio durante un corteo contro il referendum. L’episodio si è verificato nel corso della protesta e i soggetti coinvolti sono stati riconosciuti e segnalati alle autorità competenti. Nessun altro dettaglio sulla dinamica o sulle motivazioni è stato reso noto.

La Digos di Roma, in collaborazione con quelle di altre città italiane, ha individuato i primi tre manifestanti sospettati di aver dato alle fiamme, nel corso del corteo per il ‘No’ al referendum tenutosi sabato nella capitale, le immagini della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo quanto appreso, due di loro erano arrivati nella capitale da Padova, mentre la terza persona identificata è invece originaria di Milano. Per i tre scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi per individuare eventuali altri responsabili del gesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Identificati tre manifestanti che hanno dato fuoco alle immagini di Meloni e Nordio durante il corteo per il ‘No’ al referendum Articoli correlati Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da PadovaROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il... Leggi anche: Immagini di Meloni e Nordio date alle fiamme, identificati tre manifestanti Altri aggiornamenti su Identificati tre manifestanti che hanno... Temi più discussi: Lanci di sassi contro le auto nel lecchese, identificati tre 13enni; Protesta contro lo ius soli: cariche e feriti in piazza. Scattano due fermi /Guarda; Corteo pro Palestina a Torino, colpito da un lacrimogeno: la procura chiede l’archiviazione; Tre fratellini lanciano oggetti dal balcone, torna la paura a Monselice. Foto bruciate di Meloni, Nordio e Trump al corteo per il No al referendum: identificati i primi tre manifestanti, 2 vengono da PadovaROMA - Sono tre le persone identificate per i cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il ... msn.com Immagini di Meloni e Nordio date alle fiamme, identificati tre manifestantiCi saranno conseguenze per coloro che hanno dato fuoco ad alcuni cartelloni raffiguranti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Alcuni di loro, infatti, ... romatoday.it Cartellone con Meloni e Nordio bruciato al Corteo di Roma, tre identificati dalla Digos #roma x.com Sarebbero circa una decina i missili balistici non identificati lanciati verso il Mar del Giappone. Lo affermano le forze armate di Seul. Lo stato maggiore congiunto ha confermato, infatti, di aver rilevato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli facebook