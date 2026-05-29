Un bambino di 11 anni ha cercato di accoltellare un insegnante con un coltello, indossando un casco e tentando di trasmettere l’episodio in diretta streaming. L’episodio si è verificato all’interno di un istituto scolastico e ha coinvolto la pianificazione dell’attacco da parte del minore. La polizia sta indagando sulle modalità con cui il bambino ha organizzato l’azione e sui motivi dietro la scelta di condividere l’aggressione online.

? Punti chiave Come ha fatto un bambino di 11 anni a pianificare l'attacco?. Perché lo studente ha scelto di trasmettere l'aggressione in diretta streaming?. Quali dettagli della premeditazione stanno analizzando i carabinieri di Alcamo?. Come si può prevenire la violenza documentata sui social dai minori?.? In Breve Procura per i minorenni di Palermo coordina gli accertamenti sulla premeditazione del minore.. Aggressione simile avvenuta il 25 marzo a Trescore Balderisio contro Chiara Mocchi.. Uso di smartphone e Telegram per trasmettere il raid su gruppi digitali.. Indagini dei carabinieri di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo.. Un undicenne di San Vito Lo Capo ha tentato di aggredire con due coltelli il proprio professore di tecnologia durante le lezioni, trasmettendo l’atto in diretta video tramite un gruppo Telegram. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a scuola: 11enne col casco tenta di accoltellare il prof

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