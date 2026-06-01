Tenta accoltellamento del docente la madre a Repubblica | Controllavo il cellulare di mio figlio ma non è bastato Valditara chiama la Dirigente dell’istituto

Il 12enne ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani il 30 maggio. La Procura per i minorenni di Palermo ha ascoltato il ragazzo per diverse ore. La madre ha dichiarato di aver controllato il cellulare del figlio, ma non è stato sufficiente a prevenire l’episodio. Il ministro dell’Istruzione ha contattato la dirigente dell’istituto.

La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. In un’intervista rilasciata a la Repubblica, la madre del dodicenne sostiene che il figlio possa essere stato vittima di pressioni o ricatti online. La madre ha spiegato di aver sempre cercato di proteggere il figlio dai rischi del web, installando sul suo smartphone un’app di controllo parentale: “Ho sempre avuto paura dei social. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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13enne accoltella la prof a scuola in diretta sui social - Vita in diretta 26/03/2026

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