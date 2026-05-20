Mio figlio morto sotto custodia dello Stato la madre dell' assassino di Sara Campanella scrive al presidente della Repubblica

Da messinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre ha scritto al presidente della Repubblica riguardo alla morte del suo figlio, che si trovava sotto la custodia delle autorità statali. Nel suo messaggio, ha affermato che Stefano è deceduto durante il periodo di detenzione e ha commentato che, pur non essendo prevista la pena di morte nel paese, questa si sarebbe concretizzata in modo diverso nel suo caso. La lettera contiene parole di dolore e denuncia, e si concentra sulla vicenda personale legata alla perdita del figlio.

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“Mio figlio Stefano è morto mentre era sotto la custodia dello Stato. In Italia la pena di morte non esiste, ma a lui, nei fatti, è stata data. Chiediamo che venga fuori la verità”. È la dichiarazione di Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, il 26enne di Noto accusato dell’omicidio della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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