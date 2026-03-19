Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso | Milano -2,5% Brent sopra i 118 dollari gas a 66 euro
Le borse europee chiudono in perdita oggi, con Milano che cede il 2,5 per cento. Il prezzo del petrolio Brent supera i 118 dollari al barile, mentre il gas naturale si attesta a 66 euro. Il rally del greggio prosegue, alimentato dagli attacchi iraniani all’area industriale di Ras Laffan. I mercati continuano a reagire alle tensioni geopolitiche e alle variazioni dei prezzi delle materie prime.
Apertura in calo a Wall Street, dopo che ieri il Dow Jones Industrial Average ha toccato un nuovo minimo del 2026 a causa dei timori sull'inflazione. L'impennata dei prezzi del petrolio a livello internazionale segue l'attacco iraniano a un importante impianto di esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar, nonché l'attacco israeliano al giacimento di gas iraniano di South Pars. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha avvertito che, se venissero attaccate altre infrastrutture in Qatar, gli Stati Uniti «farebbero saltare in aria l'intero giacimento di gas di South Pars».«Il dilemma centrale... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2%. Brent sopra i 114 dollari, gas a 66 euro(Fausta Chiesa)?Il prezzo del gas in Europa vola a livelli che non si vedevano da tre anni: i futures sul mercato di riferimento, il TTF di...
Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | L’Europa apre in rosso: Milano -2%. Brent sopra i 114 dollari, gas a 66 euroAll'apertura delle contrattazioni alla Borsa di Mosca, il rublo si è indebolito nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio.
Contenuti e approfondimenti su Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo...
Temi più discussi: Borse, il blitz sulle riserve di petrolio non basta ad allentare la tensione. Piazza Affari a -1%; I mercati europei calano con l'impennata dei prezzi del petrolio; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche; Petrolio e gas, giù i prezzi. Le Borse credono alla Casa Bianca.
Borse, Piazza Affari e listini Europa in rosso. Sale ancora il prezzo del petrolioLeggi su Sky TG24 l'articolo Borse, Piazza Affari e listini Europa in rosso. Sale ancora il prezzo del petrolio ... tg24.sky.it
Borse e prezzo petrolio di oggi 19 marzo | Mercati asiatici in rosso, corre il prezzo del petrolio: Brent a 112 dollariContinua il rally del greggio dopo gli attacchi iraniani all’area industriale di Ras Laffan in Qatar, il più grande hub di gas naturale liquefatto al mondo, e il precedente raid contro il giacimento i ... corriere.it
Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse. Tra le tante ne spicca una...è quella che le regalò Stefano De Martino per i suoi 30 anni. Oggi la showgirl la mette in vendita al costo di 10 mila euro - facebook.com facebook
In #Bundesliga scoppia il caso #Bakayoko: borse nello spogliatoio da 9 mila euro, #Lipsia furioso x.com