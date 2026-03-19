Oggi le borse europee sono in calo, con Milano che perde il 2%, mentre il prezzo del petrolio Brent supera i 114 dollari al barile e il gas naturale si attesta a 66 euro. La giornata è segnata dall’aumento del costo del greggio, che prosegue dopo gli attacchi iraniani all’area industriale di Ras Laffan. I mercati reagiscono alle ultime tensioni nel settore energetico.

(Fausta Chiesa)?Il prezzo del gas in Europa vola a livelli che non si vedevano da tre anni: i futures sul mercato di riferimento, il TTF di Amsterdam, balzano oggi giovedì 19 marzo del 25% e portano le quotazioni verso i 68 euro al megawattora, oltre il doppio dei livelli pre-guerra in Medio Oriente, dopo che missili iraniani ieri, mercoledì 18 marzo, hanno colpito Ras Laffan in Qatar, il più grande impianto di produzione di gas naturale liquegatto al mondo con le navi che arriveranno in Europa solo fino a fine marzo perché erano partite prima dell’inizio del conflitto. «Il mercato - commenta Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets - teme che il danno non sia episodico ma possa tradursi in una carenza prolungata di offerta globale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2%. Brent sopra i 114 dollari, gas a 66 euro

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