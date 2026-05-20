Il leader della Lega ha fatto riferimento alla possibilità di un voto anticipato, per poi precisare di non voler avviare immediatamente questa strada. La discussione ha alimentato tensioni all’interno della maggioranza, con alcuni esponenti che mostrano distanze rispetto alle posizioni del partito di appartenenza. Il governo si trova ora a dover gestire le differenze tra i vari alleati, cercando di mantenere un equilibrio che consenta di proseguire l’attuale mandato senza interrompere l’attività legislativa.

Screzi e distinguo ormai quotidiani e i temi identitari che tornano a riemergere. La maggioranza non smette di fibrillare con il dualismo Lega-Fi che va in scena su sempre più fronti. Fratelli d’Italia per il momento prova a minimizzare e a mantenere il punto ma che il clima stia iniziando a prendere la piega pre-elettorale nella maggioranza, a taccuini chiusi, non viene più negato da nessuno. Tanto più dopo le parole del leader della Lega Matteo Salvini che dal festival dell’Economia di Trento sembra evocare la possibilità di un voto anticipato quando evidenzia: «Si voterà a scadenza naturale a settembre, ma dipende anche dai fattori economici». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salvini evoca il voto anticipato, poi frena. Tensioni nella maggioranza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Salvini e l'apertura sul voto anticipato: "Governo fino al 2027? Non so...". Poi il dietrofrontLe parole sulla possibilità di un appuntamento alle urne prima della naturale scadenza del governo nel 2027, poi la marcia indietro.

Leggi anche: Meloni prende l’interim al Turismo dopo le dimissioni di Santanchè: nella maggioranza si riflette anche sul voto anticipato

Governo, Salvini evoca il voto anticipato. E poi fa retromarciaIl Vicepremier leader della Lega precisa: Obiettivo resta elezioni nell’ autunno 2027. Ma gli alleati: ‘Teme Vannacci ... askanews.it

Salvini e l'apertura sul voto anticipato: Governo fino al 2027? Non so.... Poi il dietrofrontNel pomeriggio la marcia indietro del vicepremier: Il nostro obiettivo è di arrivare assolutamente a fine legislatura. Ma la replica di Antonio Tajani non si è fatta attendere ... today.it