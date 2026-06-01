Tensioni internazionali nuova escalation L' Iran | Colpita una base Usa

Notizia in breve

Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno annunciato di aver colpito una base statunitense. Non sono stati forniti dettagli sull'entità dei danni o sulla localizzazione esatta dell'attacco. L'Iran ha dichiarato che l'operazione è stata una risposta alle recenti tensioni nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale da parte degli Stati Uniti è ancora stata diffusa.