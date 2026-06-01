Tensioni internazionali nuova escalation L' Iran | Colpita una base Usa
Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno annunciato di aver colpito una base statunitense. Non sono stati forniti dettagli sull'entità dei danni o sulla localizzazione esatta dell'attacco. L'Iran ha dichiarato che l'operazione è stata una risposta alle recenti tensioni nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale da parte degli Stati Uniti è ancora stata diffusa.
Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno dichiarato di avere colpito e distrutto una base aerea statunitense dalla quale sarebbero stati lanciati attacchi contro una torre di telecomunicazioni situata sull'isola di Sirik, nella provincia iraniana di Hormozgan. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Mehr attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. Secondo quanto riferito, l'operazione avrebbe preso di mira la struttura militare indicata come punto di partenza dell'attacco statunitense contro l'infrastruttura di telecomunicazioni. La rivendicazione iraniana Nel... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tensioni USA-Iran: il mondo teme una nuova escalation.
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