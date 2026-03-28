Un attacco ha colpito una base statunitense in Arabia Saudita, causando il ferimento di circa dieci soldati. Nel frattempo, fonti israeliane riferiscono di un missile proveniente dallo Yemen, considerato il primo di questo tipo in arrivo nella regione. Gli Stati Uniti valutano la possibilità di inviare oltre 17.000 soldati di terra vicino all’Iran, in attesa di un eventuale via libera dal presidente.

Gli Stati Uniti potrebbero presto schierare oltre 17.000 soldati di terra alle porte dell’ Iran, e il presidente Usa Donald Trump dovesse dare il via libera. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il Pentagono sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati di terra in Medio Oriente, anche mentre Trump valuta i colloqui di pace con Teheran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Ciò si aggiungerebbe ai circa 5.000 marines e ai 2.000 paracadutisti dell’82esima Divisione aviotrasportata già inviati nella regione. Intanto si continua a combattere: l’esercito israeliano fa sapere che sta sferrando attacchi contro “obiettivi del regime terroristico iraniano in tutta Teheran”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: colpita una base Usa in Arabia Saudita, una decina i soldati feriti. Israele: “Primo missile in arrivo dallo Yemen”. Le notizie in diretta

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