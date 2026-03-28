Una base degli Stati Uniti in Arabia Saudita è stata colpita, con circa dieci persone ferite. Nel frattempo, si parla di un possibile dispiegamento di oltre 17.000 soldati di terra statunitensi ai confini dell’Iran, in attesa di un’eventuale autorizzazione da parte del presidente degli Stati Uniti. Le notizie sono in aggiornamento e vengono diffuse in tempo reale.

Gli Stati Uniti potrebbero presto schierare oltre 17.000 soldati di terra alle porte dell’ Iran, e il presidente Usa Donald Trump dovesse dare il via libera. Lo riferisce il Wall Street Journal. Il Pentagono sta valutando l’invio di altri 10.000 soldati di terra in Medio Oriente, anche mentre Trump valuta i colloqui di pace con Teheran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Ciò si aggiungerebbe ai circa 5.000 marines e ai 2.000 paracadutisti dell’82esima Divisione aviotrasportata già inviati nella regione. Intanto si continua a combattere: l’esercito israeliano fa sapere che sta sferrando attacchi contro “obiettivi del regime terroristico iraniano in tutta Teheran”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: colpita una base Usa in Arabia Saudita, una decina i feriti. Le notizie in diretta

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