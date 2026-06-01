Dopo 44 anni di attesa, Santa Maria in Vado ha vinto il Palio. La vittoria ha suscitato tensione, sudore e applausi tra i contradaioli. Un’immagine simbolo della serata è una donna ancora vestita con i costumi del Palio, in fila al McDonald’s alle 1.30 di notte, evidenziando la passione e la fatica che accompagna l'evento.

L’immagine di una dama, ancora agghindata e probabilmente affamata, in coda al McDonald’s verso l’1.30 di notte, dà l’idea di cosa sia davvero il Palio per i contradaioli: passione, emozione, fatica e umanità. In effetti, a quell’ora, solo la fame poteva insidiare la tensione di un Palio a dir poco storico. Era dal 1982 che il Rione Santa Maria in Vado non si portava a casa il drappo di San Giorgio. Decenni di attese, bocconi amari, vane speranze tutte sublimate nell’istante in cui Alessio Migheli e la sua cavalla, Cecilia da Clodia, hanno tagliato esultanti il traguardo. Di seguito la cronaca della gara. Va detto. Già dal canapo risulta chiaro chi può decidere le sorti di questo Palio, ovvero proprio il fantino di Santa Maria in Vado, che infatti, già dalle prime chiamate del mossiere Davide Busatti non entra mai nella sua posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tensione, sudore, applausi: Palio. Un’attesa durata ben 44 anni. Santa Maria in Vado, la vittoria è tua

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Entrance of the Contradas at the 2026 Palio dei Somari in Torrita di Siena.

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