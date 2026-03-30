Gli omaggi al Duca Sfilano San Giorgio e Santa Maria in Vado È festa in piazza

A Ferrara, la primavera porta gli Omaggi al Duca, con le celebrazioni che coinvolgono le sfilate di San Giorgio e Santa Maria in Vado in piazza. La manifestazione, parte del calendario cittadino, anticipa le Corse del Palio programmate per la fine di maggio 2026. La festa si svolge all'aperto, con partecipanti e spettatori che assistono alle diverse rappresentazioni storiche e tradizionali.

Con l’arrivo della primavera, Ferrara ha aperto ufficialmente il calendario degli Omaggi al Duca, l’appuntamento tradizionale che accompagna la città verso le Corse del Palio previste per sabato 30 maggio 2026. Ieri mattina hanno sfilato per le vie del centro le prime due contrade (Santa Maria in Vado e San Giorgio) che hanno reso omaggio alla Corte Ducale con cerimonie che richiamano gli antichi fasti degli Estensi. Santa Maria in Vado ha aperto le danze alle 10:15 - partendo dalla propria sede in via del Cammello e passando da via Adelardi per arrivare in piazza Castello - con uno spettacolo ispirato al ciclo dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli omaggi al Duca. Sfilano San Giorgio e Santa Maria in Vado. È festa in piazza Articoli correlati Castel San Giorgio, il Santuario di Santa Maria a Castello in Lanzara ritrova finalmente la luceIl Rettore del Santuario e parroco di Lanzara, Don Rocco Aliberti, ha accolto con profonda commozione il completamento dei lavori, definendo... Leggi anche: Il Santa Maria supera il Castel San Giorgio e conquista tre punti cruciali.