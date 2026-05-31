Il Rione di Santa Maria in Vado ha vinto il Palio di Ferrara, dopo 44 anni di assenza. La vittoria è arrivata nel 2026, segnando il primo successo dal 1982. La competizione si è svolta il 31 maggio, coinvolgendo diversi rioni della città. La vittoria rappresenta un risultato storico per il rione, che non aveva conquistato il Palio dal 1982. La manifestazione si tiene annualmente e coinvolge vari rioni con gare e sfilate.

Ferrara, 31 maggio 2026 – Quarantaquattro anni. Era da 44 anni che il Rione di Santa Maria in Vado non portava a casa – letteralmente – il Palio di San Giorgio. Correva l’anno 1982 e, molto probabilmente, la maggior parte dei contradaioli giallo-viola, che ieri notte (la corsa dei cavalli è terminata poco oltre la mezzanotte) hanno invaso il campo esultando, non erano ancora nati. Un dato che fornisce senz’altro l’idea di cosa significhi, per questo antico rione, il Palio di Ferrara 2026. Lo sanno perfettamente anche i tifosi delle altre contrade, che hanno (quasi) all’unanimità applaudito sportivamente il successo di Santa Maria in Vado, per una vittoria che, di fatto, ha accontentato un po’ tutti: soprattutto, il fantino Alessio Migheli detto ‘Girolamo’, sulla cavalla Cecilia da Clodia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palio di Ferrara 2026, trionfa il Rione di Santa Maria in Vado: non vinceva da 44 anni

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PALIO FERRARA Mercoledì 27 maggio 2026 ore 21.30-2a prova obbligatoria

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