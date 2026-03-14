Gp della Cina Kimi Antonelli nella storia | è lui il più giovane poleman di sempre Vorrei portare l' Italia sul gradino più alto del podio

Nel Gran Premio della Cina, Kimi Antonelli ha stabilito un nuovo record diventando il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a conquistare la pole position. Il pilota italiano, originario di Bologna, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche, portando con sé l’attenzione su un talento emergente. Antonelli ha espresso il desiderio di portare l’Italia sul gradino più alto del podio durante la gara.

Sarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1 C’è un nuovo nome che brilla nel firmamento della Formula 1, e parla italiano. Anzi bolognese. Andrea Kimi Antonelli ha riscritto sabato i libri dei record, diventando il più giovane pilota della storia a conquistare una pole position in una gara. Sarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1. Kimi ha messo il suo autografo con il tempo di 1'32"064, precedendo il compagno di squadra George Russell, condizionato da un problema alla batteria della sua power unit nelle fasi decisive della qualifica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda filaNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà... F1, l’Italia sogna con Kimi Antonelli: pole storica in Cina, è il più giovane di sempreKimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina 2026, diventando il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a partire... Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi investigato per impeding su Norris: la decisione dei commissari; Mercedes inavvicinabili: Russell si prende le Qualifiche Sprint, 4° Hamilton; Kimi Antonelli firma la pole position più giovane della storia; Formula 1, dominio Mercedes in qualifiche Sprint oggi: griglia di partenza del Gp Cina. GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda filaEntrare nella storia dalla porta principale. Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha conquistato a Shanghai la sua prima pole e diventa il più giovane ad esserci riuscito dal 1950, l'anno ... ilgazzettino.it Kimi Antonelli in pole position al Gp Cina 2026, poi Russell e HamiltonKimi Antonelli su Mercedes centra la pole position al Gran premio di Cina 2026. Sul circuito di Shanghai Antonelli chiude la Q3 in 1' 33''.305, davanti al ... lapresse.it CHE STORIA KIMI!!! Doppia impresa per Andrea Kimi Antonelli nelle qualifiche del GP di Shanghai: il pilota della Mercedes riporta l'Italia in testa alla griglia di partenza dopo 17 anni di attesa (l'ultimo fu Giancarlo Fisichella nel 2009 a Spa) e, a 19 anni x.com Un Q3 thrilling a Shanghai che incorona Andrea Kimi Antonelli! Il cronometro si ferma sull’1:32.064, tempo che vale la prima pole position in gara in Formula 1 per il giovane talento italiano. Un risultato storico: l’ultima pole di un pilota italiano risaliva al 2009 - facebook.com facebook