Tennis Rolland Garros | il nuovo favorito ma tre italiani sognano l’impresa

Dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, il favorito principale nel tabellone di Roland Garros è stato eliminato. Nonostante ciò, tre giocatori italiani sono ancora in corsa agli ottavi di finale. La competizione sulla terra rossa prosegue con questi tre atleti ancora in gara, pronti a cercare di passare ai quarti di finale. La superficie e le sfide rimangono intense, con i match che si svolgono nel rispetto del calendario ufficiale.

L’uscita di scena di Jannik Sinner ha rimescolato le gerarchie sulla terra parigina, ma l’Italia ha portato ben tre tennisti agli ottavi. Intanto una nuova generazione avanza a grandi passi e Alexander Zverev punta al titolo. L’eliminazione prematura del numero uno al mondo, Jannik Sinner, ha sorpreso gli appassionati. Il campione azzurro ha ceduto al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, condizionato da un malessere e dalle altissime temperature. Tuttavia, il tennis italiano ha dimostrato una profondità invidiabile, come certificato dai successi in Coppa Davis. Grazie a prestazioni anche convincenti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale, eguagliando il primato tricolore del 2021. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Your new Roland-Garros favourite ALEXANDER ZVEREV

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