Tennis il palermitano Cinà compie l' impresa | al Roland Garros batte l' americano Opelka in cinque set

Notizia in breve

Federico Cinà, diciannovenne di Palermo, ha vinto il suo primo match in un torneo del Grande Slam al Roland Garros, battendo in cinque set l’americano Reilly Opelka. Dopo aver perso il primo parziale, il giovane tennista ha conquistato il secondo e il terzo set, prima di perdere il quarto al tie-break e chiudere il quinto con un punteggio di 6-4. La partita si è svolta in cinque ore e 11 minuti.