Tennis il palermitano Cinà compie l' impresa | al Roland Garros batte l' americano Opelka in cinque set
Federico Cinà, diciannovenne di Palermo, ha vinto il suo primo match in un torneo del Grande Slam al Roland Garros, battendo in cinque set l’americano Reilly Opelka. Dopo aver perso il primo parziale, il giovane tennista ha conquistato il secondo e il terzo set, prima di perdere il quarto al tie-break e chiudere il quinto con un punteggio di 6-4. La partita si è svolta in cinque ore e 11 minuti.
Grande impresa per Federico Cinà: il diciannovenne palermitano, al suo primo match nel Grand Slam, nel primo turno del Roland Garros vince con un brillante 3-6 6-4 6-2 6-7 6-4 contro il gigante americano Reilly Opelka. Lo statunitense di 211 cm è stato letteralmente sorpreso dalla qualità del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Complimenti a Federico Cinà, tennista palermitano di 19 anni, vincente al suo esordio al ROLAND-GARROS. #Sicilia #Palermo #eccellenzesiciliane facebook
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