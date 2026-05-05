Oggi agli Internazionali d’Italia 2026 si gioca il primo turno del tabellone principale del torneo femminile, con alcune sfide in programma. Contestualmente, si concluderanno anche le qualificazioni, dove quattro tenniste italiane sono in corsa per ottenere l’accesso al main draw. La giornata si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti, coinvolgendo sia le giocatrici già qualificate sia quelle impegnate nelle ultime partite di qualificazione.

Sarà una giornata ricchissima agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi si alza il sipario sul tabellone principale del torneo femminile con alcune sfide valevoli per il primo turno e poi si completeranno anche le qualificazioni, dove ci sono quattro nostri rappresentanti a caccia di un sogno. Partendo proprio da chi ancora non è certo di un posto nel main draw, si dividono perfettamente uomini e donne. Da una parte Federico Bondioli e Andrea Pellegrino e dall’altra Federica Urgesi e Noemi Basiletti. Per tutti e quattro ci sono delle sfide davvero durissime e dove il pronostico li vede sicuramente sfavoriti. Bondioli dovrà affrontare il croato Dino Prizmic, testa di serie numero due e reduce da un ottimo torneo di Madrid dove ha battuto Berrettini e Shelton; mentre Pellegrino affronterà il giovane talentuoso spagnolo Martin Landaluce.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, esordio per tre azzurre a Roma. In quattro sognano l’ingresso nel tabellone principale

Notizie correlate

Scherma, Grand Prix di Incheon: nove azzurre nel tabellone principale femminile della sciabolaBattiston testa di serie, poi Passaro, Rotili, Fusetti e Mormile brillano nei gironi.

Scherma, ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminileSi apre ad Atene, in Grecia, la tappa della Coppa del Mondo di scherma riservata alla sciabola femminile: all’unica azzurra già di diritto nel...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tennis, esordio per tre azzurre a Roma. In quattro sognano l’ingresso nel tabellone principale; Santiago: Berrettini e Passaro fuori all'esordio; IBI 26, anche Berrettini in tabellone: tutti i nomi delle wild card; Sinner a Roma, il n.1 insegue il sogno Internazionali.

Tennis, esordio per tre azzurre a Roma. In quattro sognano l’ingresso nel tabellone principaleSarà una giornata ricchissima agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi si alza il sipario sul tabellone principale del torneo femminile con alcune sfide ... oasport.it

Tennis, Paolini a caccia degli ottavi a Madrid. Esordio per Cobolli e DarderiSaranno tre i tennisti azzurri che scenderanno in campo in questa giornata a Madrid. Nel tabellone femminile è rimasta solo Jasmine Paolini e la tennista ... oasport.it

Tennis, Internazionali BNL d'Italia, ecco cosa è successo nel primo giorno di qualificazioni. Tanti gli italiani e le italiane in campo sulla terra rossa del Foro Italico che hanno provato a conquistare un posto per il turno successivo dell'ATP romano - facebook.com facebook

#Sarri tuona: “L’orario del derby alle 12.30 è insulto a Roma, ai club e ai tifosi: qualcuno deve pagare. Gli orari degli Internazionali di Tennis si sanno da 2 anni. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dimettersi. Io non farò interviste per p x.com