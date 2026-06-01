Tennis Chieti travolge Voghera e vede la salvezza | 6-0 senza storia
Il Tennis Chieti ha battuto 6-0 il Country Club Voghera, assicurandosi una vittoria decisiva nel campionato di serie B1 maschile. La gara si è conclusa senza punti per gli avversari, portando la squadra più vicina alla salvezza. La vittoria rappresenta un risultato chiave per il team nella stagione in corso.
Vittoria pesantissima per il Tennis Chieti, che supera con un netto 6-0 il Country Club Voghera e compie un passo importante verso la salvezza nel campionato nazionale di serie B1 maschile.Sui campi in terra rossa di Piana Vincolato, nella sesta giornata del girone 6, la formazione del presidente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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