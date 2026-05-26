Tennis Chieti ferma la corazzata Roma | finisce 3-3 ora due finali per inseguire la salvezza

Notizia in breve

Il match tra Tennis Chieti e Circolo Canottieri Roma si è concluso con un pareggio 3-3. La squadra locale ha ottenuto il punto decisivo dopo aver combattuto con determinazione contro la seconda forza del girone. La partita si è disputata sui campi di Piana Vincolato, e il risultato permette a Chieti di mantenere aperte le speranze di salvezza nel campionato di Serie B1 maschile. Ora, i prossimi incontri saranno decisivi per la qualificazione.