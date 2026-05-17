Playoff Catanzaro show | travolge il Palermo e vede la finale

Nel match di playoff, il Catanzaro ha ottenuto una vittoria netta contro il Palermo con il punteggio di 3-0. I calabresi sono andati in vantaggio grazie a una doppietta di Iemmello, che ha anche fornito l'assist per il gol di Liberali. La partita si è svolta con un dominio evidente da parte della squadra di casa, che ha portato a casa il risultato senza subire reti. La vittoria consente al Catanzaro di avanzare alla fase successiva della competizione.

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