Playoff Catanzaro show | travolge il Palermo e vede la finale
Nel match di playoff, il Catanzaro ha ottenuto una vittoria netta contro il Palermo con il punteggio di 3-0. I calabresi sono andati in vantaggio grazie a una doppietta di Iemmello, che ha anche fornito l'assist per il gol di Liberali. La partita si è svolta con un dominio evidente da parte della squadra di casa, che ha portato a casa il risultato senza subire reti. La vittoria consente al Catanzaro di avanzare alla fase successiva della competizione.
Il Catanzaro continua a sognare. Dopo aver eliminato l’Avellino nel turno preliminare, la squadra di Aquilani asfalta il Palermo nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Ci pensa capitan Iemmello a trascinare i suoi: protagonista assoluto con una doppietta, prima dell’intervallo serve pure l’assist decisivo per mandare in gol l’ex Milan Liberali. Finisce 3-0 per i giallorossi. Gli uomini di Inzaghi incassano il colpo senza riuscire a reagire. Mercoledì è in programma la sfida di ritorno al Barbera, ora a Segre e compagni serve un’impresa per ribaltare il risultato. Non sono previsti supplementari e rigori, in caso di parità di reti segnate nei 180’ conquisterà la finale il club meglio piazzato al termine della stagione (Palermo 3°, Catanzaro 5°). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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