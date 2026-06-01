Temptation Island 14 | data prima puntata su Canale 5 coppie e tentatori

La quattordicesima edizione di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 con la prima puntata prevista per la prossima settimana. Il reality, condotto da Filippo Bisciglia, vedrà il coinvolgimento di nuove coppie e tentatori pronti a mettere alla prova i loro legami. Le registrazioni sono concluse e la data di messa in onda è stata ufficializzata. I fan attendono con ansia l’inizio del programma per seguire le dinamiche tra i partecipanti.

Temptation Island è pronto a regalare momenti intensi e coinvolgenti. La quattordicesima edizione del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, è attesa con grande entusiasmo dai fan, che non vedono l’ora di scoprire le nuove coppie e i tentatori che parteciperanno a questa stagione. Dopo la pausa estiva, il programma promette di riaccendere l’interesse del pubblico con dinamiche inaspettate e emozioni forti. Il nuovo fidanzato di Pamela Camassa dopo la rottura con Filippo Bisciglia Temptation Island 14: riprese in corso e location confermata. Le riprese della nuova stagione sono già in corso, come confermato dalla redazione. Quest’anno, il reality si svolgerà in un splendido resort in Calabria, dopo la scelta di abbandonare l’ Is Morus Relais. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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