Su tutte le Marche è in corso un’allerta gialla per temporali. Sono segnalate precipitazioni che coinvolgono diverse zone della regione, con intensità variabile. Le piogge sono iniziate nel corso della giornata e continueranno per alcune ore. La situazione riguarda principalmente aree collinari e interne, mentre le aree costiere sono meno interessate. Non sono state segnalate situazioni di emergenza o danni significativi finora.

Sono arrivati i temporali annunciati sulle Marche, in una giornata segnata da allerta gialla su tutta la regione. Alle ore 13 di oggi, lunedì primo giugno, le precipitazioni più intense - secondo i rilievi della Rete Mir della Protezione civile regionale - si sono verificate a Misa di Senigallia con 10,2 mm, Piagge di Terre Roveresche (PU) con 7,6 mm, Urbino e Cesano di Mondavio (Pu) con 7 mm. Attenzione anche al vento, perché sono previste temporanee raffiche contestualmente ai temporali più intensi, mentre le temperature massime sono attese in diminuzione, ma al momento sono tra i 27 e i 28° su gran parte delle località monitorate, non ancora interessate dai rovesci. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Temporali sulle Marche, allerta gialla ovunque: ecco dove sta piovendo e quanto durerà

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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