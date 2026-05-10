Maltempo nuova allerta gialla a Milano Si parte a mezzanotte dell’11 maggio | ecco quanto durerà

Nella notte tra l’11 e il 12 maggio, Milano sarà interessata da un’allerta gialla per maltempo che durerà almeno fino al 17 maggio. La città si prepara a un periodo di pioggia intensa e possibili temporali, mentre le previsioni indicano un proseguimento delle condizioni meteo instabili. La situazione rimane monitorata dalle autorità, che raccomandano attenzione alle eventuali criticità in città e nelle zone circostanti.

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Milano, 10 maggio 2026 – Il mese di maggio prosegue nella sua grande variabilità meteorologica, con il maltempo che rischia di essere protagonista anche nella settimana tra l’11 e il 17 del mese corrente. 20051003 - MILANO - CRO - MALTEMPO: MILANO; CHIUSO TRATTO TANGENZIALE NORD ALLAGATO - Una madre con l'ombrello protegge il figlio dalla pioggia oggi a Milano. Il maltempo e le forti piogge che hanno colpito Milano la notte scorsa e che proseguono anche stamani hanno provocato allagamenti sul tratto della tangenziale nord in corrispondenza di Paderno Dugnano. DANIEL DAL ZENNARO ANSA RED Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo, nuova allerta gialla a Milano. Si parte a mezzanotte dell’11 maggio: ecco quanto durerà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo a Milano, prevista allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotteCome comunicato dal Centro Monitoraggio, è prevista a Milano un'allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27... Torna il maltempo a Milano e in Lombardia, allerta meteo gialla da mezzanotte per rischio temporaliÈ stata diramata un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di domani, lunedì... Argomenti più discussi: Maltempo, nuova allerta gialla per temporali forti in Toscana; Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del Nord; Allerta meteo, precipitazioni intense nella notte: le previsioni; Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvolti.