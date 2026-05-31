Il primo giugno nelle Marche si apre con un’allerta gialla per temporali su tutta la regione. La Protezione Civile ha comunicato che il maltempo interesserà l’intera area e durerà almeno fino a metà giornata. Sono previsti rovesci e possibili grandinate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o evacuazioni. La situazione sarà monitorata con aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Il primo giorno di giugno si apre all’insegna del maltempo nelle Marche. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio, in vigore dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di lunedì 1° giugno. Una perturbazione in arrivo porterà condizioni di forte instabilità, con rovesci anche intensi e temporali sparsi da nord a sud della regione. E l'instabilità si protrarrà anche nei prossimi giorni. Temporali forti, possibili grandinate e raffiche di vento Secondo le previsioni, l’arrivo di aria più fresca in quota favorirà la formazione di temporali anche intensi. I fenomeni potranno essere accompagnati da fulmini frequenti, grandinate locali, raffiche di vento improvvise e piogge brevi ma molto intense. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sulle Marche in arrivo i temporali: allerta gialla ovunque, ecco quanto durerà il maltempo

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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