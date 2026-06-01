Temporali scatta l' allerta | possibili supercelle e grandine di grosse dimensioni

Una perturbazione colpirà la Lombardia martedì 2 giugno, con rovesci e temporali che inizieranno già durante la notte nelle zone alpine e prealpine occidentali. L’allerta è stata diffusa per possibili temporali, con rischio di supercelle e grandine di grosse dimensioni. Le condizioni meteo peggioreranno nel corso della giornata, interessando diverse aree della regione.

Una nuova perturbazione è pronta a investire la Lombardia nella giornata di martedì 2 giugno. Le prime avvisaglie del peggioramento sono attese già durante la notte, quando rovesci e temporali inizieranno a interessare le aree alpine e prealpine occidentali. Le zone maggiormente esposte – si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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