Attesi per oggi nuovi temporali | ancora grandine ma piccola possibili supercelle
Oggi si prevede un'ulteriore giornata di maltempo con temporali in diverse zone del Nord. La perturbazione che ieri ha provocato grandinate di piccola dimensione nella provincia di Brescia e due tornado nel Rodigino rimane attiva e continuerà a portare piogge intense. Sono possibili anche alcune supercelle, e ci sono ancora rischi di grandine. La situazione meteorologica rimane instabile, con condizioni che si protrarranno per l'intera giornata.
Ancora maltempo oggi, venerdì 15 maggio. La perturbazione che ieri ha portato grandinate diffuse al Nord, provincia di Brescia inclusa, e due tornado nel Rodigino non ha ancora esaurito la sua energia e resterà attiva per l'intera giornata.Le previsioni dei meteorologi di ZenaStormChaser, esperti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
METEO: Nubifragi e Grandine in arrivo. Nuova fase di MALTEMPO (14-16 Maggio)
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