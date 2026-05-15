Attesi per oggi nuovi temporali | ancora grandine ma piccola possibili supercelle

Oggi si prevede un'ulteriore giornata di maltempo con temporali in diverse zone del Nord. La perturbazione che ieri ha provocato grandinate di piccola dimensione nella provincia di Brescia e due tornado nel Rodigino rimane attiva e continuerà a portare piogge intense. Sono possibili anche alcune supercelle, e ci sono ancora rischi di grandine. La situazione meteorologica rimane instabile, con condizioni che si protrarranno per l'intera giornata.

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