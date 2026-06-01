Il Tegoleto ha perso la semifinale playoff di Prima categoria contro il Monsummano sul campo neutro di Pontassieve. La squadra guidata da Marco Bernacchia non è riuscita a qualificarsi per la finale. La partita si è conclusa con la sconfitta dei biancorossi, che non accederanno alla fase successiva del torneo. La squadra rimane in attesa di eventuali ripescaggi o altre opportunità future.

Verrebbe da dire una doccia fredda per il Tegoleto nonostante la calura estiva. I biancorossi di Marco Bernacchia cadono sul neutro di Pontassieve contro il Monsummano nella semifinale playoff di Prima categoria. Un ko di misura per i biancorossi in una partita giocata alla pari dove è mancato solo il gol a Beoni e compagni. Primo tempo con ipitoiesi che partono forte e trova al 12’ grazie ad una respinta favorevole il gol con Sali. I biancorossi accusano il colpo e forse anche il fatto di non aver giocato una partita ufficiale dallo scorso 3 maggio. Già perché il Tegoleto aveva chiuso la stagione con la certezza della semifinale regionale in virtù della finale di Coppa Toscana (persa ai supplementari) con l’Incisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tegoleto, niente finale. Ma c’è ancora speranza

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Monsummano in finale. Sali annulla il TegoletoMonsummano ha vinto 1-0 contro Tegoleto, grazie a un gol di Sali al 17’ del secondo tempo.