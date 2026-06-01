Tegoleto niente finale Ma c’è ancora speranza
Il Tegoleto ha perso la semifinale playoff di Prima categoria contro il Monsummano sul campo neutro di Pontassieve. La squadra guidata da Marco Bernacchia non è riuscita a qualificarsi per la finale. La partita si è conclusa con la sconfitta dei biancorossi, che non accederanno alla fase successiva del torneo. La squadra rimane in attesa di eventuali ripescaggi o altre opportunità future.
Verrebbe da dire una doccia fredda per il Tegoleto nonostante la calura estiva. I biancorossi di Marco Bernacchia cadono sul neutro di Pontassieve contro il Monsummano nella semifinale playoff di Prima categoria. Un ko di misura per i biancorossi in una partita giocata alla pari dove è mancato solo il gol a Beoni e compagni. Primo tempo con ipitoiesi che partono forte e trova al 12’ grazie ad una respinta favorevole il gol con Sali. I biancorossi accusano il colpo e forse anche il fatto di non aver giocato una partita ufficiale dallo scorso 3 maggio. Già perché il Tegoleto aveva chiuso la stagione con la certezza della semifinale regionale in virtù della finale di Coppa Toscana (persa ai supplementari) con l’Incisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Monsummano in finale. Sali annulla il TegoletoMonsummano ha vinto 1-0 contro Tegoleto, grazie a un gol di Sali al 17’ del secondo tempo.