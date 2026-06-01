Monsummano in finale Sali annulla il Tegoleto
Monsummano ha vinto 1-0 contro Tegoleto, grazie a un gol di Sali al 17’ del secondo tempo. La partita si è giocata sul campo di Tegoleto, con la formazione locale che ha schierato De Marco, Fratini, Seri, Fabbrini, Poggesi, Giustini, Scichilone, Volpi, Franchi, Rossi L e Palazzini. Sali ha segnato il gol decisivo, portando la squadra in finale. La formazione avversaria ha sostituito alcuni giocatori nel corso del secondo tempo.
Tegoleto 0 Int. Monsummano 1 TEGOLETO: De Marco, Fratini (1’ st Beoni), Seri, Fabbrini, Poggesi (35’ st Mele), Giustini, Scichilone, Volpi (31’ st Tosi), Franchi (17’ st Minucci), Rossi L, Palazzini. A disp. Calamati, Detti, Menchetti, Rossi M, Tortoioli. All. Bernacchia. INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Simi, Perillo, Moncini (30’ st Ortega), Ferrari (34’ st Bargellini), Agnorelli, Sali, Meucci, Lanzilli (44’ st Natali), Guarisa, Biagioni (49’ st Ikechukwu). A disp. Lusha. All. Panati. Arbitro: Nafra del Valdarno. Rete: 13’ Sali. L’Intercomunale Monsummano vince la semifinale playoff contro il Tegoleto e accede alla finalissima, dove ci sarà in palio un posto per andare in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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