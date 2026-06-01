monsummano in finale sali annulla il tegoleto

Notizia in breve

Monsummano ha vinto 1-0 contro Tegoleto, grazie a un gol di Sali al 17’ del secondo tempo. La partita si è giocata sul campo di Tegoleto, con la formazione locale che ha schierato De Marco, Fratini, Seri, Fabbrini, Poggesi, Giustini, Scichilone, Volpi, Franchi, Rossi L e Palazzini. Sali ha segnato il gol decisivo, portando la squadra in finale. La formazione avversaria ha sostituito alcuni giocatori nel corso del secondo tempo.