Appena ha sentito il fischio dell’arbitro, Riccardo Calafiori è corso in campo a esultare con i suoi compagni, a ballare sotto la pioggia di Londra. Quello sul prato dell’Emirates è stato il grande ballo dell’Arsenal, il più bello da quando si è trasferito nel suo nuovo stadio, il più glorioso: il ballo che porta i Gunners in finale di quella Champions che non hanno mai vinto. E dove tornano per la prima volta dopo vent’anni di attesa. Calafiori, titolare nella semifinale di ritorno con l’Atletico Madrid che ha spalancato le porte del paradiso, del ballo dell’Arsenal è stato uno dei cerimonieri: ha preso per mano i compagni sotto la curva e li ha fatti tuffare sulle note di "North London Forever", l’inno del club.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calafiori e il ballo verso la finale Champions: "Ce la siamo meritati. Non abbiamo ancora vinto niente, ma..."

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