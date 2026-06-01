Teatro Vittorio Emanuele | gli studenti del liceo Ainis in concerto con Opera danza e il nuovo mondo
Venerdì 5 giugno alle 21, si svolgerà al Teatro Vittorio Emanuele di Messina un concerto sinfonico intitolato “Opera, danza e il nuovo mondo”. L’evento è organizzato dal liceo locale e vede gli studenti del liceo partecipare come protagonisti. La performance include musica classica e coreografie di danza. L’ingresso è aperto al pubblico.
Venerdì 5 giugno, alle ore 21, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà il concerto sinfonico dal titolo “Opera, danza e il nuovo mondo”, organizzato dal Liceo "E. Ainis". L’evento vedrà sul palco gli studenti dell’Indirizzo Musicale dell'Istituto messinese, che eseguiranno un repertorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Laboratorio teatrale: intervista agli studenti-attori.
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