Teatro Vittorio Emanuele | gli studenti del liceo Ainis in concerto con Opera danza e il nuovo mondo

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 21, si svolgerà al Teatro Vittorio Emanuele di Messina un concerto sinfonico intitolato “Opera, danza e il nuovo mondo”. L’evento è organizzato dal liceo locale e vede gli studenti del liceo partecipare come protagonisti. La performance include musica classica e coreografie di danza. L’ingresso è aperto al pubblico.