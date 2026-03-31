Piano Solo Tour | Giovanni Allevi in concerto al teatro Vittorio Emanuele

Il concerto di Giovanni Allevi previsto al teatro Vittorio Emanuele di Messina fa parte del suo tour intitolato Piano Solo. L'evento è stato annunciato e si terrà in questa location il giorno stabilito. La data e gli orari sono stati comunicati ufficialmente, e i biglietti sono disponibili per l'acquisto.

L'attesa è finita Piano Solo Tour di Giovanni Allevi farà tappa al teatro Vittorio Emanuele di Messina. Appuntamento mercoledì 8 aprile alle ore 21 Un viaggio in musica unico dove il silenzio diventa parola. Un repertorio quello di Allevi tra classico e contemporaneo che mette insieme capolavori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Piano Solo Tour: Giovanni Allevi in concerto al teatro Vittorio Emanuele Articoli correlati Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme di Milano per il concerto di Giovanni Allevi Piano Solo Tour. Il video di Amica.it(askanews) – Tutto esaurito venerdì sera al Teatro Dal Verme per il concerto di Giovanni Allevi, data speciale del nuovo Piano Solo Tour, che ha... Giovanni Allevi al Teatro Filarmonico per il suo "PianoSolo Tour"Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Giovanni Allevi... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Giovanni Allevi: Pianoforte Solo tour; Torna la musica di Giovanni Allevi; Eventi 31 marzo a Bologna e dintorni: Allevi al piano, i libri di Cacucci e Daria Bignardi; I dolori di Giovanni Allevi: Sono come la Sicilia, cado ma mi rialzo sempre. Giovanni Allevi in Sicilia: le tappe del Piano Solo Tour a Ragusa e MessinaGiovanni Allevi e la musica come medicina dell’anima: il Maestro torna in Sicilia con il suo Piano Solo Tour. Il 7 e l’8 aprile, tra Ragusa e Messina, l’artista condividerà un viaggio intimo tra vul ... cataniaoggi.it DARDUST - Urban Impressionism Piano Solo Tour 2026 16 AGOSTO 2026 – TEATRO DI SEGESTA, CALATAFIMI SEGESTA (TP) Concerto all’alba – ore 05:15 Un viaggio sonoro tra pianoforte e suggestioni contemporanee, in uno scenario senza temp facebook