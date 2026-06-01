Tasse e sanità parte la raccolta firme del centrodestra contro l' aumento Irpef | Pugliesi preoccupati e arrabbiati

Il centrodestra ha iniziato una raccolta firme contro l’aumento dell’Irpef regionale, deciso per coprire parte del disavanzo della sanità. La campagna segue un flash mob davanti alla presidenza regionale e mira a chiedere un passo indietro all’amministrazione locale. La questione ha suscitato reazioni di preoccupazione e rabbia tra i residenti, secondo quanto riferito dai promotori. La raccolta si svolge nelle piazze della regione.

Dopo il flash mob di mercoledì scorso davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia, il centrodestra porta nelle piazze la raccolte firme per chiedere a Decaro un passo indietro sull'aumento dell'addizionale regionale Irpef, decisa per risanare parte del disavanzo nei conti della sanità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Bari: flash mob del centrodestra pugliese per protesta contro il buco della sanità pugliese

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