Serve un aumento di stipendio nel mondo della sanità | parte la raccolta firme a Ferrara

A Ferrara, il sindacato Fials Emilia Romagna ha avviato una campagna di raccolta firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare, con l’obiettivo di chiedere un aumento degli stipendi nel settore sanitario. L’iniziativa nasce dalla mobilitazione dei rappresentanti sindacali, che intendono coinvolgere cittadini e operatori sanitari in questa richiesta. La raccolta firme si svolge in diverse zone della città per sostenere la proposta.

Il sindacato Fials Emilia Romagna si mobilita e promuove una Legge Regionale di iniziativa popolare per aumentare gli stipendi della sanità. “L’obiettivo dell’iniziativa – viene spiegato - è portare il tema degli stipendi dei professionisti della sanità direttamente al centro del confronto politico regionale”. “Una proposta – riprendono dalla sigla - che nasce dalla necessità di affrontare il tema della valorizzazione economica dei lavoratori del Servizio Sanitario Regionale, fondamentali per la tenuta del sistema sanitario pubblico, professionisti che ogni giorno garantiscono il funzionamento degli ospedali e dei servizi territoriali della Regione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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