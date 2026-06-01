Tarquinia lido si prepara per l' estate | lavori su strade e marciapiedi e una nuova isola ecologica

Da viterbotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Tarquinia Lido sono in corso lavori di manutenzione su strade e marciapiedi, mentre viene allestita una nuova isola ecologica. Questi interventi mirano a migliorare le infrastrutture prima dell’arrivo della stagione estiva. La ristrutturazione delle vie e l’installazione dell’isola ecologica puntano a potenziare la raccolta differenziata e a rendere più funzionale l’area. I lavori sono in fase di completamento e si concentrano su alcuni punti strategici del lungomare.

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Tra la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e un nuovo servizio per potenziare la raccolta differenziata, Tarquinia lido si prepara per l'estate. “L'obiettivo - dichiara il sindaco Francesco Sposetti - è migliorare sicurezza, decoro e vivibilità”.Rifacimento di strade e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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