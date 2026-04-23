Città maxi piano da 12 milioni | ripartono i lavori su strade e marciapiedi

Il Comune ha avviato un intervento di manutenzione urbana con un investimento previsto tra i 10 e i 12 milioni di euro per il rifacimento di strade e marciapiedi in diversi quartieri. I lavori sono stati avviati e continueranno nelle prossime settimane, coinvolgendo varie zone della città. L’obiettivo è migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza nelle aree interessate dal piano di intervento.

L’amministrazione comunale ha varato un piano di manutenzione urbana che prevede l’impiego di oltre 10 milioni di euro per il ripristino di strade e marciapiedi nei vari quartieri, con la possibilità di raggiungere i 12 milioni entro la fine del presente anno. Gli interventi, finanziati anche grazie alla variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale, mirano a sistemare 21 chilometri di manto stradale e 9 chilometri di percorsi pedonali, concentrandosi sulle aree esterne ai tracciati del tram, le cui riparazioni sono già integrate negli appalti per le nuove linee. Le attività di riasfaltatura sono già state avviate in zone specifiche collegate al sistema tranviario, come via Falloppio per il SIR3 e via Chiesanuova per il SIR2, dove si attende inoltre l’inizio dei test per la circolazione dei nuovi mezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città, maxi piano da 12 milioni: ripartono i lavori su strade e marciapiedi Notizie correlate Pescara, maxi piano da 4 milioni: ripartono i cantieri sulle stradeLa Provincia di Pescara ha messo in campo un piano straordinario da 4 milioni di euro per la manutenzione della rete viaria provinciale, con... Strade e marciapiedi, piano da 3 milioni di euro a Civita Castellana: l'elenco dei lavoriInterventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità in diversi quartieri. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le strade della città si rifanno il look, al via il maxi piano di lavori: oltre 3,2 milioni per asfalti e sicurezza idraulica; Maxi-piano da 10 milioni per gli asfalti: ecco la mappa dei primi cantieri; Milano, maxi piano sugli immobili dismessi: 20 edifici da rilanciare con pubblico e privato; Cultura, natura, sicurezza: così rinasce l’oasi urbana dei giardini Fresia a Cuneo. Rende, scatta il piano da oltre 1 milione: ecco tutte le strade che saranno rifatteRENDE (CS) – Con l’arrivo della bella stagione, la città di Rende inizia a fruire dei primi risultati del duro, diuturno, silenzioso lavoro svolto dall’amministrazione Principe in questi pochi mesi. quicosenza.it La città e il nuovo Piano regolatore: Napoli sarà per soli ricchi?Il nuovo piano regolatore del Comune porterà nuovi rischi speculativi, tra l’area Est interessata dai cambi di destinazione d’uso, e l’area Ovest con la riqualificazione di Bagnoli. A questo si ... fanpage.it Oltre 30mila ore di attività nelle zone critiche della città - facebook.com facebook un evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani x.com