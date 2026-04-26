Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2026, a Livorno, sono state incendiate alcune auto in via Pacinotti. Le fiamme hanno provocato danni a due veicoli e alla facciata di un edificio nelle vicinanze. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere gli incendi e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia per avviare le indagini.

LIVORNO – Paura a Livorno nella notte fra il 25 e il 26 aprile 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Pacinotti a Livorno, zona rotonda, per un intervento di incendio auto con Aps (auto pompa serbatoio) e un Abp (auto botte pompa). Le fiamme hanno interessato due auto in sosta e la facciata di un palazzo, soprattutto la zona delle finestre del piano terreno della palazzina e la porta del box. Sul posto anche la Polizia di Stato. Le cause sono in corso di accertamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Livorno: auto incendiate nella notte in via Pacinotti, danni alla facciata di un palazzo

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