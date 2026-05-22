Chiamamifaro i Nomadi Giacobazzi e balli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diversi eventi musicali e di intrattenimento. A Cisano Bergamasco si tiene il concerto di Chiamamifaro nell’ambito del Senza Far Rumore Fest, mentre a Martinengo si esibiscono i Nomadi. Inoltre, ci sono esibizioni di Giacobazzi e diverse occasioni di ballo in varie location della zona. Le serate prevedono anche spettacoli e incontri per il pubblico locale, offrendo un’ampia scelta di appuntamenti per gli appassionati di musica e divertimento.

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