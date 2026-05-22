Chiamamifaro i Nomadi Giacobazzi e balli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera a Bergamo e provincia ci sono diversi eventi musicali e di intrattenimento. A Cisano Bergamasco si tiene il concerto di Chiamamifaro nell’ambito del Senza Far Rumore Fest, mentre a Martinengo si esibiscono i Nomadi. Inoltre, ci sono esibizioni di Giacobazzi e diverse occasioni di ballo in varie location della zona. Le serate prevedono anche spettacoli e incontri per il pubblico locale, offrendo un’ampia scelta di appuntamenti per gli appassionati di musica e divertimento.
Il concerto di Chiamamifaro a Cisano Bergamasco per Senza Far Rumore Fest, i Nomadi a Martinengo per “AgriFest – Spring Festival”, Giuseppe Giacobazzi al PalaFacchetti di Treviglio con “Osteria Giacobazzi”, tante feste e sagre, Street Food Festival a Treviglio, balli country a “Oratorio in festa” di Torre Boldone, MoyaMoya music festival a Scanzorosciate, “Magie al Borgo” a Costa di Mezzate, la Fiaccolata della pace a Sant’Omobono Terme, il Festival della Dance 9000 a Cividate al Piano, il teatro dialettale a Sarnico e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 22 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 22 maggio a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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