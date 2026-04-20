Tampona uno scooter in Tangenziale e poi scappa senza soccorrere i due feriti

Un uomo di 37 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver tamponato uno scooter in Tangenziale e aver successivamente lasciato i due feriti senza prestare soccorso. La stessa persona è stata inoltre sanzionata per aver omesso di controllare il veicolo e per aver guidato con una patente non idonea al tipo di motoveicolo condotto.

La Polizia di Stato ha denunciato un 37enne napoletano per fuga e omissione di soccorso e lo ha sanzionato per mancato controllo del veicolo entro il proprio campo visivo e per guida con patente non idonea al motoveicolo condotto.Nello specifico, all’interno della galleria “Vomero” della.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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