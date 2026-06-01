Gianmarco Tamberi ha celebrato il suo 34esimo compleanno annunciando di essere tornato in pubblico dopo un periodo di silenzio. Lo sportivo ha spiegato di aver attraversato un momento difficile, arrivando a toccare il fondo, e di aver scelto di condividere la sua esperienza ora che si sente pronto. In un messaggio diretto, Tamberi ha riferito di aver attraversato un periodo di assenza e di rinascita, senza ulteriori dettagli.

«Oggi è il mio 34esimo compleanno e vi spiego perché sono sparito». Così, senza filtri e senza giri di parole, Gianmarco Tamberi sceglie di rompere il silenzio proprio nel giorno della sua festa. E lo fa come spesso gli riesce meglio: raccontando la verità quando è meno comoda. Il campione olimpico marchigiano non parla di medaglie né di record, ma di mesi complicati, di un corpo che si è fermato e di una testa che ha dovuto fare i conti con una delle fasi più dure della sua carriera. Il primo stop: quando il piede ferma tutto Tutto inizia a fine gennaio con una diagnosi pesante per chi vive di rincorsa e stacco: fascite plantare al piede destro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Gimbo Tamberi e il 34esimo compleanno che segna la rinascita: «Sono sparito, ho toccato il fondo. Ma ora eccomi qui»

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