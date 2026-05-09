L’ex calciatore ha rivelato che gli infortuni ripetuti negli ultimi anni lo hanno portato a interrompere la carriera sportiva. Ha parlato delle difficoltà fisiche e psicologiche affrontate, inclusa una battaglia contro la depressione. Ha anche menzionato il suo rapporto con l’attuale allenatore e il suo impegno nel lavorare con i bambini. La decisione di smettere è arrivata dopo un periodo di sofferenza e di riflessione.

Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo con la Roma: Gasperini spinge per la permanenza. Ok del turco Capello sulla corsa Champions: «Milan in difficoltà, la Roma ha trovato il suo 9. Juve? Serve Yildiz» Cristian Chivu: essere, non apparire. Le due foto dello scudetto dell’Inter Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Rissa con Valverde, le scuse di Tchouameni: «Ciò che è successo in settimana in allenamento è inaccettabile.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mattia Caldara si confessa: «Il dolore mi ha cambiato, ho detto basta col calcio»

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