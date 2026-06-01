Talenti teramani volano all’Olimpico | Scalamandrè e nuovi primati

Notizia in breve

Due atleti teramani hanno partecipato alle finali nazionali allo Stadio Olimpico, segnando nuovi primati personali. Valeria Frattone ha migliorato i suoi risultati, mentre gli altri talenti hanno affrontato le gare con determinazione. La competizione ha visto giovani promesse superare i propri limiti in un contesto di grande pressione. Le prestazioni sono state valutate come positive, con miglioramenti rispetto alle precedenti competizioni. Nessuna informazione aggiuntiva sulle modalità di gestione della pressione o sui tempi specifici.