Lamezia sfida l’élite | 3 talenti calabresi volano a Riccione

Tre atleti della squadra Kairos Nuoto Lamezia sono stati convocati per partecipare a un campionato nazionale che si terrà a Riccione nei giorni 12 e 13 aprile. I nuotatori calabresi si preparano a confrontarsi con altri talenti provenienti da tutta Italia in una competizione di alto livello. La partecipazione rappresenta un passo importante per la crescita sportiva dei giovani, che hanno ottenuto il diritto di gareggiare attraverso le qualificazioni regionali.

Tre nuotatori della Kairos Nuoto Lamezia si apprestano a sfidare l’élite nazionale a Riccione nei prossimi 12 e 13 aprile. Domenico Piero Strangis, Miriam Artusa e Riccardo D’Ippolito sono infatti gli unici atleti calabresi ad aver ottenuto il pass per i Campionati Italiani Indoor RagazziJuniores di Fondo, portando i colori della provincia di Lamezia Terme sul più grande palcoscenico giovanile del Paese. La sfida acquatica tra record regionali e resistenza. Il programma agonistico che vedrà protagonisti i ragazzi della piscina comunale Salvatore Giudice inizia domenica 12 aprile con la prova di resistenza più impegnativa. Domenico Piero Strangis sarà infatti il primo a scendere in vasca, affrontando la distanza dei 5 km. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamezia sfida l’élite: 3 talenti calabresi volano a Riccione Idonei calabresi, una legge per il futuro: appuntamento a Lamezia con Loizzo e BevilacquaLa questione degli idonei calabresi si avvia a una svolta potenziale con la presentazione di una proposta di legge regionale che mira a stabilizzare... Career Day: 100 imprese calabresi cercano talenti, ecco le dateIl Polo fieristico Giovanni Colosimo di Catanzaro ospiterà il 8 e il 9 maggio prossimi la prima edizione del Career Day, un’iniziativa che riunirà...