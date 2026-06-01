Talenti | in fuga sull' auto a noleggio finiscono la corsa sul marciapiede nella vettura droga e un Rolex sospetto

Due persone a bordo di un’auto a noleggio hanno perso il controllo e si sono schiantate contro un marciapiede a Talenti. All’interno del veicolo sono stati trovati droga e un Rolex di sospetta provenienza. La vettura, dopo l’incidente, è stata sequestrata. Nessuna informazione sulle condizioni dei coinvolti o sui motivi della fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e i controlli del caso.

In fuga su un'auto a noleggio per le strade di Talenti hanno finito la loro corsa contro un marciapiede. Nella vettura della droga e un Rolex sospetto. Due ragazzi, uno arrestato e l'altro denunciato.Inseguimento a TalentiSono stati i carabinieri della stazione Roma San Basilio, lo scorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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